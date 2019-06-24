Протесты в Грузии: сеть кинотеатров отказалась показывать фильмы на русском языке
24 июня, 2019, 08:19
Грузинская сеть кинотеатров Cavea временно остановила показы фильмов на русском языке в знак солидарности с участниками акций протеста
Об этом пишет DW
Отмечается, что такое решение компания приняла в знак солидарности с участниками акций протеста. Cavea считается крупнейшей сетью кинотеатров в Грузии.
- Протесты в Тбилиси вспыхнули на почве поведения депутата Госдумы от Компартии РФ Сергея Гаврилова при Межпарламентской ассамблее Православия, проходящей в Тбилиси. Он обратился к участникам на русском языке, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Отмечается, что такая выходка российского депутата была без согласования с организаторами заседания.
- Позже Гаврилов пояснил свое поведение.
- В разных клиниках Тбилиси проходят лечение 52 пациента, пострадавших от действий правоохранителей на митинге в центре города.
- Антироссийские протесты перекинулись на Батуми.
- Протестующие требуют отставку главы МВД, освобождения задержанных во время протестов, досрочные парламентские выборы
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