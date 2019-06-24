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Espreso.tvОбществоПротесты в Грузии: сеть кинотеатров отказалась показывать фильмы на русском языке

Протесты в Грузии: сеть кинотеатров отказалась показывать фильмы на русском языке

Грузинская сеть кинотеатров Cavea временно остановила показы фильмов на русском языке в знак солидарности с участниками акций протеста

Об этом пишет DW

Отмечается, что такое решение компания приняла в знак солидарности с участниками акций протеста. Cavea считается крупнейшей сетью кинотеатров в Грузии.

  • Протесты в Тбилиси вспыхнули на почве поведения депутата Госдумы от Компартии РФ Сергея Гаврилова при Межпарламентской ассамблее Православия, проходящей в Тбилиси. Он обратился к участникам на русском языке, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Отмечается, что такая выходка российского депутата была без согласования с организаторами заседания.
  • Позже Гаврилов пояснил свое поведение.
  • В разных клиниках Тбилиси проходят лечение 52 пациента, пострадавших от действий правоохранителей на митинге в центре города.
  • Антироссийские протесты перекинулись на Батуми.
  • Протестующие требуют отставку главы МВД, освобождения задержанных во время протестов, досрочные парламентские выборы

 

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