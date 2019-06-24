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Espreso.tvОбществоПолиция задержала хулигана, который разбил мемориал памяти героя Небесной Сотни Нигояна

Полиция задержала хулигана, который разбил мемориал памяти героя Небесной Сотни Нигояна

Национальная полиция задержала мужчину, который вечером 23 июня разбил мемориал памяти героя Небесной Сотни Сергея Нигояна, расположенный в Киеве на Европейской площади

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Во время отработки территории города работники полка полиции особого назначения №2 задержали правонарушителя, который, предварительно, из хулиганских побуждений разбросал лампадки и корзинки с цветами у мемориальной доски", - говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, хулиган вел себя неадекватно. Полицейские вызвали на место происшествия врачей психоневрологического диспансера, которые забрали мужчину в медицинское учреждение.

  • Напомним, украинец армянского происхождения Сергей Нигоян - один из бойцов 3-й сотни Самообороны Майдана. Нигоян трагически погиб во время противостояния на ул. Грушевского, став первым погибшим во время Революции достоинства. Посмертно награжден званием Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".
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