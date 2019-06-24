Полиция задержала хулигана, который разбил мемориал памяти героя Небесной Сотни Нигояна

24 июня, 2019, 18:12

Национальная полиция задержала мужчину, который вечером 23 июня разбил мемориал памяти героя Небесной Сотни Сергея Нигояна, расположенный в Киеве на Европейской площади

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Во время отработки территории города работники полка полиции особого назначения №2 задержали правонарушителя, который, предварительно, из хулиганских побуждений разбросал лампадки и корзинки с цветами у мемориальной доски", - говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, хулиган вел себя неадекватно. Полицейские вызвали на место происшествия врачей психоневрологического диспансера, которые забрали мужчину в медицинское учреждение.