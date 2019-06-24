Полиция задержала хулигана, который разбил мемориал памяти героя Небесной Сотни Нигояна
24 июня, 2019, 18:12
Национальная полиция задержала мужчину, который вечером 23 июня разбил мемориал памяти героя Небесной Сотни Сергея Нигояна, расположенный в Киеве на Европейской площади
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Во время отработки территории города работники полка полиции особого назначения №2 задержали правонарушителя, который, предварительно, из хулиганских побуждений разбросал лампадки и корзинки с цветами у мемориальной доски", - говорится в сообщении.
По словам правоохранителей, хулиган вел себя неадекватно. Полицейские вызвали на место происшествия врачей психоневрологического диспансера, которые забрали мужчину в медицинское учреждение.
- Напомним, украинец армянского происхождения Сергей Нигоян - один из бойцов 3-й сотни Самообороны Майдана. Нигоян трагически погиб во время противостояния на ул. Грушевского, став первым погибшим во время Революции достоинства. Посмертно награжден званием Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".
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