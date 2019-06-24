Польская работодательница бросила в лесу украинского рабочего, которому стало плохо: мужчина умер, женщину арестовали
Об этом сообщает Польское радио.
Полиция выяснила, что в лес мужчину вывезла его работодательница - владелица предприятия по производству гробов. Когда работнику стало плохо на работе и он потерял сознание, женщина вместо вызвать ему медиков, отвезла его в лес, где и покинула на произвол.
"В жаркий день мужчине стало плохо на работе и он потерял сознание. Когда другие работники сообщили владелице, она запретила вызвать карету скорой помощи и приказала всем идти домой. Потом оказалось, что мужчина без сознания исчез из заведения. Не было его также дома, где он жил. При странных обстоятельствах исчез также один из украинцев, который с ним жил и работал ", - рассказал представитель полиции Анджей Боровяк.
Пропавшего после инцидента украинца правоохранители разыскали в одном из хостелов города Ломжа. Выяснилось, что он знал о вывозе в лес его товарища, но скрывался и скрывал информацию, препятствуя следствию.
Представитель полиции отметил, что доказательства по делу дают основание для выдвижения владелице предприятия обвинение в неоказании помощи мужчине и в непредумышленном причинении смерти. За это ей грозит до 5 лет заключения. Аналогичное наказание грозит задержанному украинцу, который скрыл информацию о преступлении.
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