Пограничники поймали россиянина, который ехал "воевать против США" в рядах террористов "ЛНР"

24 июня, 2019, 19:37

Пограничники Луганского отряда Госпогранслужбы из состава Объединенных сил задержали гражданина РФ, который пытался попасть в ряды боевиков террористической оргагизации "ЛНР"

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

О возможном нарушении границы правоохранителям сообщил участковый инспектор. Пограничники задержали 40-летнего мужчину, который имел при себе лишь военный билет. Выяснилось, что мужчина является уроженцем Воронежа Российской Федерации. Он рассказал, что неоднократно отбывал наказание на территории России за грабеж и кражу, в мае 2019 года у него возник конфликт с криминальным авторитетом. Поэтому он решил поехать на оккупированные Россией территории Украины, чтобы вступить в ряды "ЛНР".

Свои действия он объяснил решением принять участие в "вооруженном конфликте между Россией и США". По мнению россиянина, "США осуществляют руководство Украины". К таким выводам мужчина пришел после просмотра российского телевидения.

В отношении задержанного пока составлены административные материалы за попытку нарушения государственной границы Украины.