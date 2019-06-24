Пограничники поймали россиянина, который ехал "воевать против США" в рядах террористов "ЛНР"
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
О возможном нарушении границы правоохранителям сообщил участковый инспектор. Пограничники задержали 40-летнего мужчину, который имел при себе лишь военный билет. Выяснилось, что мужчина является уроженцем Воронежа Российской Федерации. Он рассказал, что неоднократно отбывал наказание на территории России за грабеж и кражу, в мае 2019 года у него возник конфликт с криминальным авторитетом. Поэтому он решил поехать на оккупированные Россией территории Украины, чтобы вступить в ряды "ЛНР".
Свои действия он объяснил решением принять участие в "вооруженном конфликте между Россией и США". По мнению россиянина, "США осуществляют руководство Украины". К таким выводам мужчина пришел после просмотра российского телевидения.
В отношении задержанного пока составлены административные материалы за попытку нарушения государственной границы Украины.
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