//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПартии "капитуляции" озвучивают антигосударственные идеи, - Данилюк

Партии "капитуляции" озвучивают антигосударственные идеи, - Данилюк

Александр Данилюк
В команде нового президента озвучивают антигосударственные идеи, в частности давние российские мечты о двухпалатном парламенте в Украине

Также, Зеленский в заявлениях своих представителей предлагает нам согласиться на предложения России по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Речь идет о фактическом признании оккупации Крыма и начале реинтеграции Донбасса в выгодном РФ формате, - заявил глава общественной организации "Спільна справа", один из лидеров избирательного объединения "Сила права" Александр Данилюк в интервью Gazeta.ua.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, предлагает ввести блокирующее право на референдуме. Например, чтобы принять вступление Украины в НАТО, должны проголосовать не менее 76 процентов. Если 25 процентов голосуют против, этого не будет. Такие идеи ведут к тому, чего требует Россия: внеблоковый статус, отказ от ЕС, возможна федерализация. "А двухпалатный парламент вообще присущ федеративным государствам, а не унитарным", - объясняет Данилюк.

По мнению лидера "Спільної справи", пророссийский вектор украинская политика получит, если Зеленский получит большинство в парламенте или если сформирует ее с теми политическими силами, которые разделяют пророссийские взгляды. Политик считает, в Украине сейчас существует большое количество партий "капитуляции", которые почему-то называют себя "партиями мира":

"Мы все хотим мира. Но мир наступает или после победы, или капитуляции ... Нету стратегии победы ни у тех, кто призывает к борьбе, как Порошенко - нет у тех, кто говорит о компромиссе - как Зеленский, "Оппоблок" и Тимошенко. Никто из этих "голубей мира" не объясняет обществу последствий. В условиях конфликта, страна-агрессор должна компенсировать ущерб, нанесенный государству и его гражданам. Если пойдем путем, который поддерживают партии "капитуляции", юридически Россия не будет считаться агрессором. Донбасс будут воспринимать как внутри украинский конфликт. Тогда компенсациями миллионам пострадавших людей и восстановлением разрушенного имущества придется заниматься украинскому правительству. То есть, гражданам", - возмущается Данилюк.

Также политик рассказал, что в Верховном суде до сих пор рассматривается его иск о незаконности выборов в Верховную Раду. Данилюк считает, что роспуск парламента незаконный, как и большинство первых указов Зеленского. По мнению политика, досрочные парламентские выборы - это не вопрос обновления власти, а желание нынешнего президента используя популярность, получить максимальное количество мандатов.

"Рейтинг Зеленского держится на виртуальных образах. Нет программы или команды, за которую можно было бы уцепиться. С каждым днем ​​рейтинг и популярность будут падать. Поэтому Зеленский заинтересован как можно быстрее провести выборы и получить максимальное количество депутатов. Этого не произойдет, если у общества будет больше времени проанализировать, что на самом деле делает или не делает Зеленский. Роспуск парламента - такого Порошенко себе не позволял. Этого не делал даже Янукович. Это грубое нарушение демократических принципов", - считает лидер "Спільної справи".

"Сложно прогнозировать, как будет выглядеть будущая коалиция, потому что на мажоритарных округах от партии Зеленского идут одиозные личности - реакционеры, силовики, представители режима Януковича, украинофобы. Общий список - вроде и ничего. Два десятка известных людей - неплохие. Но остальные - кто они, откуда взялись – непонятно", - объясняет Данилюк.

Александр Данилюк - один из лидеров избирательного объединения "Сила права", экс-кандидат в президенты Украины. В 2014 году - советник министра обороны. Один из лидеров Революции Достоинства, участвовал в боевых действиях на Донбассе. Специализируется на национальной безопасности и противодействии российской гибридной агрессии - читал лекции в Национальном университете обороны США, Школе специальной войны имени Кеннеди.

Ранее Александр Данилюк заявлял, что возглавляемое им общественное движение "Спільна справа", объединяется на парламентских выборах с всеукраинским общественным движением "Сила права" Андрея Сенченко. Цель объединения - формирование коалиции вокруг 5 принципов, среди которых - недопустимость капитуляции и российского реванша, которые готовятся с целью снять с РФ ответственность за агрессию.
"Сила права" - с 2014 года объединяет дипломатов, специалистов по безопасности и международному праву. Движение работает над международным признанием РФ как агрессора и над возмещением убытков, причиненных российской вооруженной агрессией.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 июня, 2019 понедельник

больше новостей

24 июня, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать