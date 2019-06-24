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Espreso.tvОбществоMicrosoft запрещает своим работникам пользоваться Grammarly, Slack и Google Docs. Почему

Microsoft запрещает своим работникам пользоваться Grammarly, Slack и Google Docs. Почему

Компания Microsoft запретила своим сотрудникам пользоваться бесплатной версией популярного мессенджера Slack, сервисами Amazon Web Services (AWS) и Google Docs

Об этом сообщает The Verge .

Издание цитирует внутренние правила Microsoft по Slack Free, Slack Standard и Slack Plus:

"Эти версии не предусматривают надлежащий контроль, который помог бы защитить интеллектуальную собственность компании. Существующие пользователи этих решений должны перенести историю чата и файлы, относящиеся к бизнесу Microsoft, в Microsoft Teams, который предлагает подобные функции и интегрирует приложения Office 365 функции звонков и групповых чатов ".

Таким образом, использование корпоративной версии Slack Enterprise Grid не запрещает, однако, учитывая расходы, скорее всего, штат компании перейдет на ее же сервис командной работы Teams, отмечает издание.

Также, по данным издания, в компании запрещен украинский Grammarly. В Microsoft считают, что сервис может отслеживать набранный на клавиатуре текст.

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