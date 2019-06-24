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Espreso.tvМирКандидат от партии Эрдогана проиграл выборы мэра Стамбула

Кандидат от партии Эрдогана проиграл выборы мэра Стамбула

Кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу победил на повторных выборах мэра Стамбула

По итогам обработки 98% бюллетеней он набирает 53,9% голосов, сообщает ВВС.

Кандидат от правящей Партии справедливости и развития и ближайший соратник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Бинали Йылдырым набирает 45,2% голосов. Он уже публично признал свое поражение и поздравил соперника с победой.

"Я поздравляю своего конкурента и желаю ему удачи. Эти выборы еще раз показали, что демократия в нашей стране безусловна. Желаю, чтобы Имамоглу руководил Стамбулом и прилагал все усилия для служения городу и его жителям", - сказал Йылдырым.

Победителя поздравил и президент страны. Имамоглу назвал свой успех победой всего города и заявил о готовности сотрудничать с президентом Турции Эрдоганом.

"Для решения неотложных проблем Стамбула очень важна координация местной администрации с центром. Я готов работать. Никакая политика ни в коем случае не выше потребностей граждан в мире, покое, здравоохранении, возможности работать", - сказал Имамоглу.

Он добавил, что его победа означает "новую страницу для города и страны". "На этой новой странице будут справедливость, равенство и любовь", - заявил политик.

Имамоглу представляет оппозиционную Народно-республиканскую партию Турции, которая является старейшей в стране. Стамбул - ключевой город для Эрдогана. Он сам начинал здесь большую политическую карьеру, победив на выборах мэра в 1994 году.

Кроме того, огромный мегаполис с населением около 17 млн человек - финансовый, культурный и экономический центр Турции.

  • Результаты выборов мэра в марте этого года, победу на которых также получил Имамоглу, были аннулированы. ЦИК страны объяснила это тем, что некоторые члены избирательных комиссий были назначены не из госслужащих, а также из-за наличия неподписанных протоколов.
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