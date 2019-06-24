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Espreso.tvОбществоГБР ведет следствие по покупке Киевским бронетанковым заводом собственных запчастей на 9 млн у фирмы- "прокладки"

ГБР ведет следствие по покупке Киевским бронетанковым заводом собственных запчастей на 9 млн у фирмы- "прокладки"

Государственное бюро расследований подозревает должностных лиц ГП "Киевский бронетанковый завод" в присвоении средств через соглашения по ремонту и закупке деталей к бронетранспортерам на сумму 9,14 млн грн

Об этом говорится в постановлении Печерского райсуда Киева, куда следователь обратился в рамках уголовного производства № 62019000000000537, открытого в апреле 2019 года, передают "Наши деньги".

Следствие установило, что в рамках оборонного заказа Министерство обороны заключило с "КБТО" соглашение на поставку армии бронетранспортеров БТР-3ДА.

Для этого в начале июля 2018 завод заключил договор подряда с "Торговым домом "Партсет ". На его выполнение под видом стендовых испытаний был проведен ремонт и косметическое восстановление 35 колесных редукторов и 12 мостов к бронетранспортерам, которые уже были в использовании.

Через четыре недели "КБТО" подписал "Торговый дом "Партсет" теперь уже договор поставки комплектующих к БТР-3ДА на общую сумму 9,14 млн грн.

В исполнение договора фирма поставила под видом новых запчастей и комплектующих, которые были восстановлены перед этим на территории киевского завода. А именно - 35 колесных редукторов и 12 мостов к бронетранспортерам.

Следствие утверждает, что кроме того, что комплектующие уже были в использовании, они еще и не соответствовали техническим требованиям и были поставлены по завышенным ценам.

Для перевода денег в наличные "Торговый дом "Партсет" отразил в налоговой отчетности приобретение товаров у предприятий с признаками "транзитности", а именно: ООО "ЛКО Групп ", ООО "Каус ", ООО "Дебаты ", ООО "Скрол строй ".

С другого постановления Печерского райсуда Киева известно, что 6 июня ГБР провело обыски "КБТО", где нашло часть комплектующих, которые были закуплены по контракту с "ТД "Партсет"". Сейчас это оборудование арестовано.

Справка

"ТД "Партсет" зарегистрировано в Киеве в 2015 году как ООО "Оптималбуд ". Нынешнее название фирма получила за два месяца до сделок с киевским оборонным предприятием. Тогда же ее владельцем стал Борис Рожановский, но через несколько недель фирму переписали на нынешнего ее владельца и директора Ивана Николенко, который прописан в столичном общежитии.

С ноября 2015 г. руководит "КБТО" Вадим Шкавро, ранее уже возглавлял завод в 2011-2013 годах.

За 2018 г. он задекларировал 1,03 млн грн зарплаты, наличными хранит $30 тыс. Также Шкавро задекларировал, что одолжил у Владимира Махно $150 тыс.

В ноябре 2016 г. Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по подозрению, "КБТО" закупило для изготовления корпусов бронетранспортеров БТР-3ДА сталь низкого качества, за которую было уплачено ООО "Альфа Техно Импорт" 57,1 млн грн. Но после октября 2017 г. судебный реестр не содержит ни одного упоминания о действиях НАБУ в этом деле.

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