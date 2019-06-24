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Espreso.tvОбществоГБР хвалит Кивалова и агитирует за него

ГБР хвалит Кивалова и агитирует за него

Одесская юридическая академия, которую возглавляет Сергей Кивалов, и ГБР подписали соглашение о сотрудничестве

Между Национальным университетом "Одесская юридическая академия" и Государственным бюро расследований подписан договор о сотрудничестве в области учебной, методической, научной, информационной и иной деятельности, сообщает пресс-служба вуза.

Договор предусматривает возможность привлечения специалистов университета к работе над проектами нормативно-правовых актов. Кроме того, он предусматривает прохождение практик соискателями высшего образования университета в Бюро и его территориальных органах.

«Сегодня - историческое событие. Мы подписали договор между Национальным университетом «Одесская юридическая академия» и Государственным бюро расследования. Сегодня мы являемся единственным вузом в Украине, который имеет своего рода государственный заказ на подготовку специалистов необходимого уровня », - сказал президент вуза Сергей Кивалов.

Для руководителя ГБР Романа Трубы провели экскурсию по знаковым местам университета. Это - научная библиотека, Музей редкой книги, стрелковый тир и Музей оружия. Труба заявил, что университета такого уровня, как Одесская юридическая академия, в Украине не существует.

Напомним, что народный депутат, член "Оппозиционного блока" Сергей Кивалов идет на внеочередные парламентские выборы. Одним из его "первых и главных шагов", по его же словам, станет принятие нового законопроекта "О русском языке и языках национальных меньшинств". Кроме этого, Кивалов "с целью защиты УПЦ МП" вместе с Митрополитом Агафангелом подписали меморандум о создании Центра юридической защиты УПЦ МП.

А на сайте ГБР написано: "Наша цель - привлечение виновных к ответственности, несмотря на их должности, связи и ресурсы".

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