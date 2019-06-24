Франция и Германия публично поддерживают возвращение РФ в ПАСЕ, - Береза

24 июня, 2019, 13:31

Франция и Германия выступают за возвращение делегации РФ в состав Парламентской Ассамблеи Совета Европы

Об этом заявил постоянный член делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза в Страсбурге "5 канал".

Нардеп сказал, кто больше поддерживает возвращение РФ в ПАСЕ: «Публично это две страны - Германия и Франция, а все остальные поддерживают их позицию для того, чтобы говорить, ну видите, такие две мощные страны с такими мощными экономиками говорят, что надо возвращать Россию для того, чтобы она не вышла из Совета Европы и для того, чтобы россиян не оставили возможности обращаться в ЕСПЧ ... ".

Береза также отметил, что сегодня, в понедельник 24 июня, возвращение РФ в ПАСЕ невозможно, "все это будет продолжаться минимум в течение 2 дней, а максимум 3 дня. Посмотрим, как будет проходить процесс контрдействиям со стороны украинской делегации и представителей Великобритании и Балтийских стран, Грузии, Польши, Швеции, Руминии т.д. - тех, кто сейчас вообще хочет защитить будущее ПАСЕ и европейские ценности ".