Франция и Германия публично поддерживают возвращение РФ в ПАСЕ, - Береза
Об этом заявил постоянный член делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза в Страсбурге "5 канал".
Нардеп сказал, кто больше поддерживает возвращение РФ в ПАСЕ: «Публично это две страны - Германия и Франция, а все остальные поддерживают их позицию для того, чтобы говорить, ну видите, такие две мощные страны с такими мощными экономиками говорят, что надо возвращать Россию для того, чтобы она не вышла из Совета Европы и для того, чтобы россиян не оставили возможности обращаться в ЕСПЧ ... ".
Береза также отметил, что сегодня, в понедельник 24 июня, возвращение РФ в ПАСЕ невозможно, "все это будет продолжаться минимум в течение 2 дней, а максимум 3 дня. Посмотрим, как будет проходить процесс контрдействиям со стороны украинской делегации и представителей Великобритании и Балтийских стран, Грузии, Польши, Швеции, Руминии т.д. - тех, кто сейчас вообще хочет защитить будущее ПАСЕ и европейские ценности ".
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