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Espreso.tvОбществоФранция и Германия публично поддерживают возвращение РФ в ПАСЕ, - Береза

Франция и Германия публично поддерживают возвращение РФ в ПАСЕ, - Береза

Франция и Германия выступают за возвращение делегации РФ в состав Парламентской Ассамблеи Совета Европы

Об этом заявил постоянный член делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза в Страсбурге "5 канал".

Нардеп сказал, кто больше поддерживает возвращение РФ в ПАСЕ: «Публично это две страны - Германия и Франция, а все остальные поддерживают их позицию для того, чтобы говорить, ну видите, такие две мощные страны с такими мощными экономиками говорят, что надо возвращать Россию для того, чтобы она не вышла из Совета Европы и для того, чтобы россиян не оставили возможности обращаться в ЕСПЧ ... ".

Береза также отметил, что сегодня, в понедельник 24 июня, возвращение РФ в ПАСЕ невозможно, "все это будет продолжаться минимум в течение 2 дней, а максимум 3 дня. Посмотрим, как будет проходить процесс контрдействиям со стороны украинской делегации и представителей Великобритании и Балтийских стран, Грузии, Польши, Швеции, Руминии т.д. - тех, кто сейчас вообще хочет защитить будущее ПАСЕ и европейские ценности ".

 

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