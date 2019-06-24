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Espreso.tvСпортЭкс-игрок "Динамо" рассказал, как ему хотели ампутировать ногу

Экс-игрок "Динамо" рассказал, как ему хотели ампутировать ногу


фото: tribuna.com
Экс-игрок "Динамо" Денис Адлейба рассказал, как чуть не остался без ноги

Об этом он рассказал в интервью Tribuna.com .

По словам Адлейбой, в одном из матчей на турнире его ударили по ноге, а ночью температура подскочила до 40 градусов.

"Начались галлюцинации. Понимал, что-то не то происходит и попросил соседа по комнате позвать доктора. Сказал ему:" По-моему, я отъезжаю ". На одной ноге вприпрыжку спустился на первый этаж. Делали какие-то процедуры, но боль не прекращалась . Затем массажист массировал часа два. Я даже заснул. С утра икроножную часть ноги опухла и стала правое. Они не могли понять, что происходит ", - сказал Денис.

Футболиста отвезли в больницу.

"Там сделали пункцию и увидели, что пошел процесс нагноения. Решили сразу оперировать. На следующий день моя нога стала, как две. Собрали консилиум из 8 хирургов. 6 из них сказали, что ногу нужно ампутировать. Говорили:" Он умрет ". Все было на грани сепсиса. Потом мой подтвердил это и сказал: "Если ты верующий человек, то поставь свечку в церкви. Мы тебе не только ногу, мы тебе жизнь спасли ". Все могло закончиться летально. Укол в сухожилия - это очень опасно. Из-за такой ошибки вся моя карьера пошла коту под хвост. Я пролежал месяц в больнице. Отдельная палата, за мной следили . Но сама ситуация была печальной. Дошли разговора: «На Адлейбой можно ставить крест, он использован материал". Сам доктор сказал: "У тебя нога будет болеть от нагрузок". Мне сделали две операции и ногу растерзали так, что ужас. Во время второй операции скачали 300 мг гноя ", - сказал экс-футболист.

Когда в "Нафкомом" Адлейба получил серьезные нагрузки, нога сразу дала о себе знать.

"Даже сейчас я не чувствую кожу в области Ахилла. Но, слава Богу, хожу ровно. Могу в футбол для себя поиграть. А если бы не травма, все могло бы по-другому сложиться. Видно, судьба такая", - сказал Адлейба, который является лучшим Дурга Артема Милевского.

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