Билл Гейтс назвал "самую большую ошибку" своей жизни

24 июня, 2019, 10:25

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс назвал самой большой ошибкой то, что именно компания Google, а не Microsoft разработала самую популярную операционную систему для мобильных устройств

Об этом он сказал во время выступления на мероприятии венчурного фонда Village Global, передает НВ.

"Наибольшая моя ошибка - это плохое руководство, которое не позволило Microsoft стать тем, чем является Android - стандартной платформой для смартфонов не от Apple", - отметил он.

По мнению Гейтса, на рынке программного обеспечения, особенно мобильных платформ, "победитель получает все": только одна операционная система может конкурировать с Apple.

"Если у вас только половина приложений или 90% приложений - вы на пути к полному провалу", - подчеркнул миллиардер.

По мнению Гейтса, для Microsoft завоевание этой ниши было "естественным делом".

"Чего это стоит? $400 млрд, которые перешли бы от компании G компании M", - добавил бизнесмен.