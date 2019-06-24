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Espreso.tvОбществоБилл Гейтс назвал "самую большую ошибку" своей жизни

Билл Гейтс назвал "самую большую ошибку" своей жизни


фото: Lifewire
Соучредитель Microsoft Билл Гейтс назвал самой большой ошибкой то, что именно компания Google, а не Microsoft разработала самую популярную операционную систему для мобильных устройств

Об этом он сказал во время выступления на мероприятии венчурного фонда Village Global, передает НВ.

"Наибольшая моя ошибка - это плохое руководство, которое не позволило Microsoft стать тем, чем является Android - стандартной платформой для смартфонов не от Apple", - отметил он.

По мнению Гейтса, на рынке программного обеспечения, особенно мобильных платформ, "победитель получает все": только одна операционная система может конкурировать с Apple.

"Если у вас только половина приложений или 90% приложений - вы на пути к полному провалу", - подчеркнул миллиардер.

По мнению Гейтса, для Microsoft завоевание этой ниши было "естественным делом".

"Чего это стоит? $400 млрд, которые перешли бы от компании G компании M", - добавил бизнесмен.

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