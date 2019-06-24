Билл Гейтс назвал "самую большую ошибку" своей жизни
Об этом он сказал во время выступления на мероприятии венчурного фонда Village Global, передает НВ.
"Наибольшая моя ошибка - это плохое руководство, которое не позволило Microsoft стать тем, чем является Android - стандартной платформой для смартфонов не от Apple", - отметил он.
По мнению Гейтса, на рынке программного обеспечения, особенно мобильных платформ, "победитель получает все": только одна операционная система может конкурировать с Apple.
"Если у вас только половина приложений или 90% приложений - вы на пути к полному провалу", - подчеркнул миллиардер.
По мнению Гейтса, для Microsoft завоевание этой ниши было "естественным делом".
"Чего это стоит? $400 млрд, которые перешли бы от компании G компании M", - добавил бизнесмен.
-
Напоминаем, ранее сообщалось, что Microsoft создала аромат, который передает "суть" Xbox .
Читайте также
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха
-
19 июня, 2019 Почему Зеленский - это потенциальный Ющенко-2
-
24 июня, 2019 Виталий Портников: Это может быть сессия позора
Читайте также
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха
-
19 июня, 2019 Почему Зеленский - это потенциальный Ющенко-2