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Espreso.tvОбществоБолее 400 пилотов подали на Boeing коллективный иск за сокрытие недостатков самолетов

Более 400 пилотов подали на Boeing коллективный иск за сокрытие недостатков самолетов


фото: Business Insider
Более 400 пилотов подали коллективный иск к компании Boeing с требованием компенсации за сокрытие недостатков программного обеспечения самолетов 737 Max, повлекших авиакатастрофы

Об этом сообщает "Укринформ".

"Более 400 пилотов присоединились к коллективному иску против американского производителя самолетов Boeing, требуя миллионной компенсации за то, что они называют беспрецедентным сокрытием недостатков последней модели популярного реактивного самолета, 737 MAX", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первый групповой иск в суд, который подали пилоты, работавшие на самолетах серии 737 MAX, утверждая, что действия компании Boeing заставили их страдать от экономических потерь и психологической травмы из-за приостановки полетов реактивного самолета указанной модели.

В судебных документах, имеющихся в распоряжении издания АВС, утверждается, что компания Boeing "занималась беспрецедентным сокрытием известных недостатков ПО самолетов, что привело к авариям двух самолетов модели 737 MAX и дальнейшему запрету полетов всех самолетов этой модели во всем мире".

Иск будет рассмотрен в суде города Чикаго, дата слушания назначена на 21 октября 2019 года.

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