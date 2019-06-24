Без упоминания об Украине: в МИД Франции назвали условия для возвращения России в ПАСЕ
Об этом сообщает "Украинская правда".
Как заявила в зале ПАСЕ Амели де Моншален, отвечая на вопрос украинского депутата Алексея Гончаренко, Совет Европы уже сделал несколько уступок российской власти, чтобы разрешить возвращение российской делегации в Страсбург, но заявила, что ждет встречные шаги Москвы.
Однако среди шагов, которые должен сделать Россия, не назвали российскую политику в отношении Украины.
"(Европейской стороной) жесты делаются, но этого недостаточно. Вторая сторона также должна сделать свою часть работы - оплатить взносы, а также согласиться, что комиссар по правам человека сможет без задержек выезжать в любое место России. И это должно быть решено в ближайшие дни ", - отметила она.
Дипломатка подчеркнула, что считает необходимым восстановление российской делегации в правах, потому что это, по ее словам, поможет простым россиянам, которые должны сохранить возможность обращаться в Европейский суд по правам человека.
"Мы должны учитывать интересы всех, включая русских, их права не должны нарушаться. Простые россияне не могут стать заложниками политических разногласий", - заявила представительница руководства МИД Франции.
Под "политическими разногласиями", судя по контексту, она имела в виду российско-украинскую войну.
Кроме решения финансового вопроса и восстановления мониторинга нарушений прав граждан внутри России и других требований в адрес РФ не прозвучало.
О необходимости освобождения украинцев, пленных Россией (об этом, в частности, спрашивал у нее Гончаренко), Амели де Моншален вспомнила только вне контекста Совета Европы. По ее словам, президент Франции Макрон поднимает эту тему на переговорах с Путиным.
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы будет проходить в Страсбурге с 24 по 28 июня.
Главным вопросом повестки дня заседания может стать отмена или значительное ограничение санкционного механизма Ассамблеи, что может привести к возвращению российской делегации.
Регламентный комитет ПАСЕ ранее утвердил проект резолюции, которым предлагается внести изменения в регламент, что может усложнить или вообще заблокировать введение санкций против российской делегации и обеспечить ее возвращение в Ассамблею без выполнения международных обязательств.
Россия была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы в апреле 2014 года у ответ на оккупацию Крыма и агрессию против Украины.
В июне 2017 года российская сторона прибегла к финансовому шантажу СЕ, прекратив платить взносы в организации.
Сейчас в Совете Европы действует мощное лобби, которое пытается вернуть РФ в ПАСЕ , несмотря на неуплату Москвой этих взносов, нарушение норм международного права, продолжение агрессии против Украины.
Читайте также
-
24 июня, 2019 Виталий Портников: Это может быть сессия позора
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха
Читайте также
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна