Без упоминания об Украине: в МИД Франции назвали условия для возвращения России в ПАСЕ

24 июня, 2019, 15:20

Госсекретарь МИД Франции по вопросам Европы Амели де Моншален объявила требования, которые должна выполнить РФ для возвращения в ПАСЕ

Об этом сообщает "Украинская правда".

Как заявила в зале ПАСЕ Амели де Моншален, отвечая на вопрос украинского депутата Алексея Гончаренко, Совет Европы уже сделал несколько уступок российской власти, чтобы разрешить возвращение российской делегации в Страсбург, но заявила, что ждет встречные шаги Москвы.

Однако среди шагов, которые должен сделать Россия, не назвали российскую политику в отношении Украины.

"(Европейской стороной) жесты делаются, но этого недостаточно. Вторая сторона также должна сделать свою часть работы - оплатить взносы, а также согласиться, что комиссар по правам человека сможет без задержек выезжать в любое место России. И это должно быть решено в ближайшие дни ", - отметила она.

Дипломатка подчеркнула, что считает необходимым восстановление российской делегации в правах, потому что это, по ее словам, поможет простым россиянам, которые должны сохранить возможность обращаться в Европейский суд по правам человека.

"Мы должны учитывать интересы всех, включая русских, их права не должны нарушаться. Простые россияне не могут стать заложниками политических разногласий", - заявила представительница руководства МИД Франции.

Под "политическими разногласиями", судя по контексту, она имела в виду российско-украинскую войну.

Кроме решения финансового вопроса и восстановления мониторинга нарушений прав граждан внутри России и других требований в адрес РФ не прозвучало.

О необходимости освобождения украинцев, пленных Россией (об этом, в частности, спрашивал у нее Гончаренко), Амели де Моншален вспомнила только вне контекста Совета Европы. По ее словам, президент Франции Макрон поднимает эту тему на переговорах с Путиным.

Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы будет проходить в Страсбурге с 24 по 28 июня.

Главным вопросом повестки дня заседания может стать отмена или значительное ограничение санкционного механизма Ассамблеи, что может привести к возвращению российской делегации.

Регламентный комитет ПАСЕ ранее утвердил проект резолюции, которым предлагается внести изменения в регламент, что может усложнить или вообще заблокировать введение санкций против российской делегации и обеспечить ее возвращение в Ассамблею без выполнения международных обязательств.

Россия была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы в апреле 2014 года у ответ на оккупацию Крыма и агрессию против Украины.

В июне 2017 года российская сторона прибегла к финансовому шантажу СЕ, прекратив платить взносы в организации.

Сейчас в Совете Европы действует мощное лобби, которое пытается вернуть РФ в ПАСЕ , несмотря на неуплату Москвой этих взносов, нарушение норм международного права, продолжение агрессии против Украины.