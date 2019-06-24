//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАласания уволился с должности руководителя Общественного

Аласания уволился с должности руководителя Общественного

Глава правления UA: Общественное вещание Зураб Аласания уволился с занимаемой должности

Об этом Аласания сообщил в Facebook.

"Решение Наблюдательного Совета по досрочному прекращению контракта суд признал незаконным и отменил. Но сегодня я уволился", - написал Аласания.

Руководитель Общественного пояснил, что решение суда об отмене его увольнения Наблюдательным Советом вступит в силу только через месяц, поэтому пока его контракт считается расторгнутым.

"Решение суда вступит в законную силу через 30 дней (со дня получения всеми ответчиками этого решения, или, если будет подана апелляция - со дня решения суда второй инстанции). К тому времени отмененное судом решение Наблюдательного Совета формально является действующим. А это значит, что сегодня мой контракт считается расторгнутым. Вариантов было два: Наблюдательный Совет мог бы сделать шаг навстречу и признать свою ошибку, отменив свое решение до официального вступления в силу решения суда. Я мог бы примерить на себя клетчатое одеяло. Первый вариант - это не про НР. Второй - это не обо мне. Поэтому с позиции главы правления - ухожу", - написал Аласания.

С 24 июня Общественным руководить Николай Чернотицкий, который до этого отвечал за филиалы Общественного. Аласания вместо работать главным экспертом при правлении, пока решение суда не вступит в законную силу.

"Конечно, есть юридические аспекты, которые должны быть строго соблюдены. Но есть и важная работа, которую нельзя остановить. Поэтому когда правление предложило мне на этот период ожидания стать экспертом при правлении - я согласился", - пояснил Аласания.

Ранее, 19 июня Шевченковский райсуд Киева признал незаконным и отменил решение наблюдательного совета НОТУ о досрочном прекращении контракта с главой правления Зурабом Аласанией, которого, таким образом, должны восстановить в должности главы правления UA: Общественное вещание после вступления решения суда в законную силу. Дата восстановления в должности зависит от срока на апелляционное обжалование - 30 дней с момента принятия полного судебного решения.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 июня, 2019 понедельник

больше новостей

24 июня, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать