Аласания уволился с должности руководителя Общественного

24 июня, 2019, 20:48

Глава правления UA: Общественное вещание Зураб Аласания уволился с занимаемой должности

Об этом Аласания сообщил в Facebook.

"Решение Наблюдательного Совета по досрочному прекращению контракта суд признал незаконным и отменил. Но сегодня я уволился", - написал Аласания.

Руководитель Общественного пояснил, что решение суда об отмене его увольнения Наблюдательным Советом вступит в силу только через месяц, поэтому пока его контракт считается расторгнутым.

"Решение суда вступит в законную силу через 30 дней (со дня получения всеми ответчиками этого решения, или, если будет подана апелляция - со дня решения суда второй инстанции). К тому времени отмененное судом решение Наблюдательного Совета формально является действующим. А это значит, что сегодня мой контракт считается расторгнутым. Вариантов было два: Наблюдательный Совет мог бы сделать шаг навстречу и признать свою ошибку, отменив свое решение до официального вступления в силу решения суда. Я мог бы примерить на себя клетчатое одеяло. Первый вариант - это не про НР. Второй - это не обо мне. Поэтому с позиции главы правления - ухожу", - написал Аласания.

С 24 июня Общественным руководить Николай Чернотицкий, который до этого отвечал за филиалы Общественного. Аласания вместо работать главным экспертом при правлении, пока решение суда не вступит в законную силу.

"Конечно, есть юридические аспекты, которые должны быть строго соблюдены. Но есть и важная работа, которую нельзя остановить. Поэтому когда правление предложило мне на этот период ожидания стать экспертом при правлении - я согласился", - пояснил Аласания.

Ранее, 19 июня Шевченковский райсуд Киева признал незаконным и отменил решение наблюдательного совета НОТУ о досрочном прекращении контракта с главой правления Зурабом Аласанией, которого, таким образом, должны восстановить в должности главы правления UA: Общественное вещание после вступления решения суда в законную силу. Дата восстановления в должности зависит от срока на апелляционное обжалование - 30 дней с момента принятия полного судебного решения.