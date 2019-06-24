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Espreso.tvОбществоАэропорт "Киев" в сентябре закроют на 10 дней

Аэропорт "Киев" в сентябре закроют на 10 дней

Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского (Жуляны) прекратит работу на 10 дней в сентябре этого года в связи с проведением ремонта взлетно-посадочной полосы

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"Аэропорт прекратит прием и отправку рейсов на 10 дней в сентябре в связи с проведением ремонта взлетно-посадочной полосы", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Также добавили, что предприятие уже обнародовало информацию об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов (NOTAM A1437 / 19), где указало сроки закрытия аэродрома - с 09:00 2 сентября по 9:00 12 сентября.

На время проведения работ авиакомпаниям предлагают временно осуществлять полеты в аэропорту "Борисполь".

 

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