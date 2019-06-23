За приготовление "снарядов" для провокации на "Марше равенства" придется ответить, - Нацполиция
Об этом информирует Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
У задержанных правоохранители изъяли орудие для подготовки провокаций. Правонарушителей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Известно, что возраст злоумышленников - от 18 до 48 лет.
"Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследования по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 296 (приготовление к хулиганству). Им грозит от трех до семи лет заключения. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения ", - отметили в Национальной полиции.
На самом же "Прайде" задержаний не было.
Справка
Александр Турчинов во время своего пребывания в должности секретаря СНБО выступал против применения термина "гендер" , который он называл "антихристианским штампом", и призвал вернуться к понятиям "мужской и женский пол" и развивать "полноценную семью", чтобы защитить Украину от разрушения и морального упадка.
В свою очередь действующий премьер-министр Владимир Гройсман, когда был главой Верховной Рады, заявлял, что в Украине никогда не будут разрешены однополые браки.
При этом лидер партии "Голос", известный поп-исполнитель Святослав Вакарчук говорит, что он не против таких браков .
- Напомним, ежегодный "Киев-Прайд", или "Марш равенства", состоялся в центре столицы сегодня, 23 июня.
- Ночью силовики предупредили против участников большую провокацию. Тех, кто пришел на "Марш", собирались закидать 200 "снарядами" - наполненными дерьмом презервативами, для чего в специальной "лаборатории" были разобраны 4 биотуалета.
- Одновременно рядом с Киевским национальным университетом им. Тараса Шевченко, то есть на маршруте "Марша равенства", патриотические и христианские организации проводили молитвенную акцию в защиту традиционных представлений о браке и семье.
- Нацполиция запретила участникам "Прайд", которых проверяли на пропускных пунктах с металлическими рамками, иметь антиукраинскую символику, а также призывать к миру со страной-агрессором.
- К "Маршу равенства" присоединились 15 военных , которые относят себя к ЛГБТ-сообществу.
- Кроме одного прорыва полицейского кордона, других инцидентов на акции не наблюдалось.
- Многотысячный "Марш равенства" прошел от дома учителя до площади Льва Толстого, а оттуда - до станции метро "Театральная". После этого хода была завершена.
- В то же время, маршрут "Прайд" потерпел коррективы. Сторонникам однополых отношений не дали пройти мимо главного корпуса Киевского национального университета.
Читайте также
-
18 июня, 2019 Виталий Портников: Не все войны заканчиваются
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-
-
Читайте также
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-