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Espreso.tvОбществоЗа приготовление "снарядов" для провокации на "Марше равенства" придется ответить, - Нацполиция

За приготовление "снарядов" для провокации на "Марше равенства" придется ответить, - Нацполиция


фото: facebook.com/vladislav.krasinskiy
Задержаны девять человек, занимавшихся изготовлением "снарядов" для провокаций на "Марше равенства" в Киеве. Начато уголовное производство

Об этом информирует Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

У задержанных правоохранители изъяли орудие для подготовки провокаций. Правонарушителей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Известно, что возраст злоумышленников - от 18 до 48 лет.

"Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследования по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 296 (приготовление к хулиганству). Им грозит от трех до семи лет заключения. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения ", - отметили в Национальной полиции.

На самом же "Прайде" задержаний не было.

Справка

Александр Турчинов во время своего пребывания в должности секретаря СНБО выступал против применения термина "гендер" , который он называл "антихристианским штампом", и призвал вернуться к понятиям "мужской и женский пол" и развивать "полноценную семью", чтобы защитить Украину от разрушения и морального упадка.

В свою очередь действующий премьер-министр Владимир Гройсман, когда был главой Верховной Рады, заявлял, что в Украине никогда не будут разрешены однополые браки.

При этом лидер партии "Голос", известный поп-исполнитель Святослав Вакарчук говорит, что он не против таких браков .

  • Напомним, ежегодный "Киев-Прайд", или "Марш равенства", состоялся в центре столицы сегодня, 23 июня.
  • Ночью силовики предупредили против участников большую провокацию. Тех, кто пришел на "Марш", собирались закидать 200 "снарядами" - наполненными дерьмом презервативами, для чего в специальной "лаборатории" были разобраны 4 биотуалета.
  • Одновременно рядом с Киевским национальным университетом им. Тараса Шевченко, то есть на маршруте "Марша равенства", патриотические и христианские организации проводили молитвенную акцию в защиту традиционных представлений о браке и семье.
  • Нацполиция запретила участникам "Прайд", которых проверяли на пропускных пунктах с металлическими рамками, иметь антиукраинскую символику, а также призывать к миру со страной-агрессором.
  • К "Маршу равенства" присоединились 15 военных , которые относят себя к ЛГБТ-сообществу.
  • Кроме одного прорыва полицейского кордона, других инцидентов на акции не наблюдалось.
  • Многотысячный "Марш равенства" прошел от дома учителя до площади Льва Толстого, а оттуда - до станции метро "Театральная". После этого хода была завершена.
  • В то же время, маршрут "Прайд" потерпел коррективы. Сторонникам однополых отношений не дали пройти мимо главного корпуса Киевского национального университета.
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