За приготовление "снарядов" для провокации на "Марше равенства" придется ответить, - Нацполиция

23 июня, 2019, 12:13

Задержаны девять человек, занимавшихся изготовлением "снарядов" для провокаций на "Марше равенства" в Киеве. Начато уголовное производство

Об этом информирует Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

У задержанных правоохранители изъяли орудие для подготовки провокаций. Правонарушителей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Известно, что возраст злоумышленников - от 18 до 48 лет.

"Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследования по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 296 (приготовление к хулиганству). Им грозит от трех до семи лет заключения. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения ", - отметили в Национальной полиции.

На самом же "Прайде" задержаний не было.

Справка

Александр Турчинов во время своего пребывания в должности секретаря СНБО выступал против применения термина "гендер" , который он называл "антихристианским штампом", и призвал вернуться к понятиям "мужской и женский пол" и развивать "полноценную семью", чтобы защитить Украину от разрушения и морального упадка.

В свою очередь действующий премьер-министр Владимир Гройсман, когда был главой Верховной Рады, заявлял, что в Украине никогда не будут разрешены однополые браки.

При этом лидер партии "Голос", известный поп-исполнитель Святослав Вакарчук говорит, что он не против таких браков .