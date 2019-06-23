Выпускники одного из военных вузов Харькова танцевали под песню "Офицеры россияне"
23 июня, 2019, 14:56
На вечеринке, устроенной после 4-х лет обучения выпускниками Академии Национальной гвардии в Харькове, раздавался российский пропагандистской музыкальный хит "Офицеры россияне" Олега Газманова, в который молодые лейтенанты танцевали со своими близкими
Соответствующее видео выложила у себя в Instagram жена одного из выпускников, сообщает на своем YouTube-канале известный общественный активист, один из бывших руководителей "Правого сектора" Сергей Стерненко.
По его словам, речь о в / ч 3005 (г.. Харьков, ул. Володарского, 22).
Стерненко приводит как видео так и другие подробности празднования, а также личные данные тех, о ком идет речь.
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