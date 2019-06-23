Возле Дома учителя в Киеве собралась тысяча представителей ЛГБТ. От верующих и правых их отделяет несколько границ полиции

23 июня, 2019, 10:01

По состоянию на 10:00 на столичной улице Владимирской в Киеве - а именно между бульваром Тараса Шевченко и улицей Богдана Хмельницкого - находится примерно тысяча участников сегодняшнего "Марша равенства"

Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Владислав Красинский, которой также размещает фотографии с этого события.

Как отмечается, для охраны правопорядка задействованы тоже тысяча сотрудников Нацполиции, в частности, конные подразделения, развернутые лицом к молитвенному пикету правых сил и националистов, напротив входа в главный корпус университета. Они там расположились еще вчера и будут находиться до 12:00.

Кроме того, с обеих стороны усиленной границы работников МВД действуют люди с Полиции диалога.

В руках у ЛГБТ-сообщества - транспортанты с лозунгами о равенстве конституционных прав и "радужные" флаги. Некоторые из них скрывают лицо платками и медицинскими масками.

Справка

Александр Турчинов во время своего пребывания в должности секретаря СНБО выступал против применения термина "гендер" , который он называл "антихристианским штампом", и призвал вернуться к понятиям "мужской и женский пол" и развивать "полноценную семью", чтобы защитить Украину от разрушения и морального упадка.

В свою очередь действующий премьер-министр Владимир Гройсман, когда был главой Верховной Рады, заявлял, что в Украине никогда не будут разрешены однополые браки.

При этом лидер партии "Голос", известный поп-исполнитель Святослав Вакарчук говорит, что он не прочтив таких браков .