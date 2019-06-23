Возле Дома учителя в Киеве собралась тысяча представителей ЛГБТ. От верующих и правых их отделяет несколько границ полиции
Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Владислав Красинский, которой также размещает фотографии с этого события.
Как отмечается, для охраны правопорядка задействованы тоже тысяча сотрудников Нацполиции, в частности, конные подразделения, развернутые лицом к молитвенному пикету правых сил и националистов, напротив входа в главный корпус университета. Они там расположились еще вчера и будут находиться до 12:00.
Кроме того, с обеих стороны усиленной границы работников МВД действуют люди с Полиции диалога.
В руках у ЛГБТ-сообщества - транспортанты с лозунгами о равенстве конституционных прав и "радужные" флаги. Некоторые из них скрывают лицо платками и медицинскими масками.
Справка
Александр Турчинов во время своего пребывания в должности секретаря СНБО выступал против применения термина "гендер" , который он называл "антихристианским штампом", и призвал вернуться к понятиям "мужской и женский пол" и развивать "полноценную семью", чтобы защитить Украину от разрушения и морального упадка.
В свою очередь действующий премьер-министр Владимир Гройсман, когда был главой Верховной Рады, заявлял, что в Украине никогда не будут разрешены однополые браки.
При этом лидер партии "Голос", известный поп-исполнитель Святослав Вакарчук говорит, что он не прочтив таких браков .
- Напомним, ежегодный "Киев-Прайд", или "Марш равенства", состоится в центре столицы сегодня, 23 июня.
- Ночью силовики предупредили против его участников большую провокацию. Тех, кто пришел на "Марш", собирались закидать 200 "снарядами" - наполненными дерьмом презервативами, для чего в специальной "лаборатории" были разобраны 4 биотуалета.
- Наряду с Киевским национальным университетом им. Тараса Шевченко, то есть на маршруте "Марша равенства", патриотические и христианские организации проводят молитвенную акцию в защиту традиционных представлений о браке и семье.
- Нацполиция запретила его участникам, которых будут проверять на пропускных пунктах с металлическими рамками , иметь запрещенную символику, а также призывать к миру со страной-агрессором.
- К "Маршу равенства" могут присоединиться 15 военных , которые относят себя к ЛГБТ-сообществу.
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