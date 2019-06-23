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Espreso.tvОбществоВоин 24-й бригады имени короля Данила подорвался на смерть вблизи Оленивки

Воин 24-й бригады имени короля Данила подорвался на смерть вблизи Оленивки

В субботу, 22 июня 2019 года, во время проверки местности в районе Оленивки подорвался на взрывном устройстве и погиб от полученных ранений воин 24-й отдельной механизированной бригады

Об этом сообщается на странице 3-го ОМПБ 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила (Королевская пехота) в Facebook.

Интенсивный огонь со стороны россиян делает невозможной эвакуацию тела.

"Дежурными огневыми средствами был открыт огонь, противник понес потери. Продолжаются мероприятия по возвращению тела погибшего воина", - уточняется на странице.

 

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