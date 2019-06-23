Воин 24-й бригады имени короля Данила подорвался на смерть вблизи Оленивки
23 июня, 2019, 08:24
В субботу, 22 июня 2019 года, во время проверки местности в районе Оленивки подорвался на взрывном устройстве и погиб от полученных ранений воин 24-й отдельной механизированной бригады
Об этом сообщается на странице 3-го ОМПБ 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила (Королевская пехота) в Facebook.
Интенсивный огонь со стороны россиян делает невозможной эвакуацию тела.
"Дежурными огневыми средствами был открыт огонь, противник понес потери. Продолжаются мероприятия по возвращению тела погибшего воина", - уточняется на странице.
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