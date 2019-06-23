В здание горсовета Харькова въехал автомобиль

23 июня, 2019, 12:37

В воскресенье, 23 июня 2019 года, легковой автомобиль Toyota Сorolla въехал в здание Харьковского городского совета на площади Конституции

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Соответствующая информация поступила в полицию около 7:50.

"В результате аварии 30-летний водитель авто с телесными повреждениями доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Пассажиров в автомобиле не было", - отмечают в полиции.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции Харькова.

Полицейские выясняют все обстоятельства аварии.