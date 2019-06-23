В изоляторе, где содержат Бекирова, вспышка кори, - Денисова
23 июня, 2019, 11:51
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в СИЗО, где российские оккупанты удерживают тяжелобольного украинского активиста Эдема Бекирова, произошла вспышка кори
Об этом она написала на своей официальной странице в соцсетях.
Как сообщила украинский омбудсмен, Бекиров не болел корью, поэтому из-за отсутствия иммунитета очень высока вероятность его заражения, что является крайне опасным.
"Учитывая критическое состояние здоровья Эдема Бекирова, его дальнейшее пребывание в СИЗО крайне опасно", - отметила Денисова.
Денисова отметила, что по словам адвокатов активиста, чтобы не выполнять решения Европейского суда по правам человека, который обязал Россию немедленно госпитализировать Бекирова в больницу нетюремного типа, активиста вывозили на краткосрочное обследование.
- 2 декабря 2018 года российские силовики задержали на въезде в оккупированный Крым жителя Новоалексеевка Херсонской области крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. Его обвиняют в хранении взрывчатки и боеприпасов.
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