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Espreso.tvОбществоВ столичном пригороде Буча горят ангары вблизи "Новой линии"

В столичном пригороде Буча горят ангары вблизи "Новой линии"

В городке Буча, расположенном на северо-западной окраине Киева, утром в воскресенье, 23 июня 2019 года произошел огромный пожар на одном из промышленных объектов

Об этом у себя на Facebook сообщает главный редактор местной газеты "Ирпенский вестник" Юлия Бережко-Каминская.

"В Буче страшный пожар. Горят ангары по улице Депутатской рядом с массивом "Юбилейный" (напротив "Новой линии"). Огонь 10-15 м в высоту. Только что загорелся второй. Неподалеку от него - бензо- и газозаправки!", - отмечает она.

По информации от спасателей, на месте работают четыре пожарные машины.

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