В Хмельницком умер раненый во время Революции Достоинства "свободовец" Сергей Королюк
Об этом сообщается на странице инициативной группы пострадавших/раненых на Майдане.
Королюк был участником хмельницкого Евромайдана. С 11 декабря 2013 года участвовал в событиях в Киеве в рядах 1-й Хмельницкой сотни.
18 февраля 2014 года был избит "Беркутом" в Крепостном переулке. После оказания медицинской помощи в Доме офицеров был перевезен киевлянами в дом Профсоюзов. Но после того, как Профсоюзы ночью подожгли, помогал держать оборону Майдана возле сцены.
Лечился в Хмельницком и Чешской Республике. С апреля 2014 года вернулся в Украину и до последнего дня занимался волонтерской деятельностью по обеспечению украинских воинов в русско-украинской войне.
Был депутатом Хмельницкого городского совета.
Указом президента Украины Петра Порошенко награжден орденом "За мужество".
Прощание с ним состоится состоится сегодня, 23 июня, в 10:00 в помещении Хмельницкой ритуальной службы (ул. Толстого, 5а).
Поминальная панихида пройдет в 11:00 в Храме святого Архистратига Божия Михаила (ул. Курчатова, 4а).
Похоронят Королюка в его родном селе Калиновка Хмельницкого района после панихиды, примерно в 12:30.
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