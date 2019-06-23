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Espreso.tvОбществоВ Хмельницком умер раненый во время Революции Достоинства "свободовец" Сергей Королюк

В Хмельницком умер раненый во время Революции Достоинства "свободовец" Сергей Королюк

В субботу, 22 июня 2019 года, ушел из жизни представитель хмельницкого организации ВО "Свобода", активный участник Евромайдана Сергей Королюк, серьезно раненый в Киеве во время событий зимы 2013-2014 годов

Об этом сообщается на странице инициативной группы пострадавших/раненых на Майдане.

Королюк был участником хмельницкого Евромайдана. С 11 декабря 2013 года участвовал в событиях в Киеве в рядах 1-й Хмельницкой сотни.

18 февраля 2014 года был избит "Беркутом" в Крепостном переулке. После оказания медицинской помощи в Доме офицеров был перевезен киевлянами в дом Профсоюзов. Но после того, как Профсоюзы ночью подожгли, помогал держать оборону Майдана возле сцены.

Лечился в Хмельницком и Чешской Республике. С апреля 2014 года вернулся в Украину и до последнего дня занимался волонтерской деятельностью по обеспечению украинских воинов в русско-украинской войне.

Был депутатом Хмельницкого городского совета.

Указом президента Украины Петра Порошенко награжден орденом "За мужество".

Прощание с ним состоится состоится сегодня, 23 июня, в 10:00 в помещении Хмельницкой ритуальной службы (ул. Толстого, 5а).

Поминальная панихида пройдет в 11:00 в Храме святого Архистратига Божия Михаила (ул. Курчатова, 4а).

Похоронят Королюка в его родном селе Калиновка Хмельницкого района после панихиды, примерно в 12:30.

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