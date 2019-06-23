Украинский тяжеловес нокаутировал россиянина и защитил титул

23 июня, 2019, 19:27

Украинский боксер-тяжеловес Владислав Сиренко победил техническим нокаутом россиянина Дениса Бахтова и отстоял титул WBF International

Поединок состоялся в Претории (ЮАР), сообщает "Трибуна" .

Украинец на протяжении всего поединка доминировал в ринге. В седьмом раунде рефери остановил поединок после точного бокового от Сиренко и зафиксировал победу украинца техническим нокаутом.