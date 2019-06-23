Украинский тяжеловес нокаутировал россиянина и защитил титул
23 июня, 2019, 19:27
Украинский боксер-тяжеловес Владислав Сиренко победил техническим нокаутом россиянина Дениса Бахтова и отстоял титул WBF International
Поединок состоялся в Претории (ЮАР), сообщает "Трибуна" .
Украинец на протяжении всего поединка доминировал в ринге. В седьмом раунде рефери остановил поединок после точного бокового от Сиренко и зафиксировал победу украинца техническим нокаутом.
- Напомним, 28 апреля украинский боксер Владислав Сиренко на первой минуте поединка нокаутировал аргентинского тяжеловеса Даниэля Робутти.
- 26 апреля стало известно, что украинский боксер-тяжеловес Владислав Сиренко подписал контракт с немецкой промоутерской компанией Facher Sportmanagement.
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