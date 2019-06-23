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Espreso.tvСпортУкраина получила четвертое золото на Европейских играх-2019

Украина получила четвертое золото на Европейских играх-2019


фото: twitter
Легкоатлетическая сборная Украины выиграла золотую награду Европейских игр в Минске в эстафете 4х400 м

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Украинская команда в составе Даниила Даниленко, Татьяны Мельник, Алексея Позднякова и Анны Рыжиковой завоевала золото в смешанной эстафете 4х400 м. Победное время нашего квартета - 3.17,31.

Марина Бех-Романчук показала в секторе для прыжков в длину третий результат 6 м 58 см и получила бронзовую награду.

Всего в активе сборной Украины на Европейских играх 16 наград - 4 золотые, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей.

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