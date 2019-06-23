Украина получила четвертое золото на Европейских играх-2019
23 июня, 2019, 22:10
Легкоатлетическая сборная Украины выиграла золотую награду Европейских игр в Минске в эстафете 4х400 м
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Украинская команда в составе Даниила Даниленко, Татьяны Мельник, Алексея Позднякова и Анны Рыжиковой завоевала золото в смешанной эстафете 4х400 м. Победное время нашего квартета - 3.17,31.
Марина Бех-Романчук показала в секторе для прыжков в длину третий результат 6 м 58 см и получила бронзовую награду.
Всего в активе сборной Украины на Европейских играх 16 наград - 4 золотые, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей.
- Украинская самбистка Екатерина Москалева получила серебряную награду в категории до 68 кг на Европейских играх в Минске.
- Сборная Украины по художественной гимнастике завоевала серебро Европейских игр-2019 в групповых упражнениях с обручами и булавами.
- Самбистка Галина Ковальская получила бронзу в весовой категории до 80 кг и принесла Украине десятую награду на Европейских играх-2019
- 23 июня украинка Влада Никольченко выиграла бронзовые награды в упражнениях с обручем и булавами в художественной гимнастике на Европейских играх-2019.
- Украинец Олег Омельчук стал серебряным призером Европейских игр-2019 в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.
- Во второй день Европейских игр-2019 сборная Украины получила 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую награду и вышла на 4-е место в медальном зачете .
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