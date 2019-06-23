Трамп написал "чудесное" письмо Ким Чен Ыну, - СМИ
23 июня, 2019, 07:21
Лидер КНДР Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, утверждают в Северной Корее
Об этом передает Укринформ со ссылкой на агентство Yonhap.
"Северокорейский лидер Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, сообщают государственные СМИ Северной Кореи в воскресенье", - говорится в сообщении.
Указывается, что, прочитав письмо, Ким Чен Ын "с удовольствием отметил его чудесное содержание".
"Высоко оценивая политическое благоразумие и чрезвычайную смелость президента Трампа, Ким Чен Ын сказал, что он серьезно обдумает интересное содержание", - добавляет агентство.
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