Россия превратила "вышки Бойко" в Черном море на военные объекты

23 июня, 2019, 17:10

Захваченные Россией украинские вышки для добычи нефти и газа на Черноморском шельфе переоборудованы в военные объекты радиотехнической разведки

Об этом сообщил координатор группы "Информационный сопротивление" Константин Машовец.

"Захваченные" вышки Бойко "стали для Москвы удобным плацдармом для отработки форм и методов ведения Черноморским флотом РФ радиотехнической разведки. Объекты гражданской инфраструктуры в северо-западной части Черного моря фактически переоборудованы в военные форпосты. Это стало возможным благодаря приказу Министерства транспорта РФ по созданию зон безопасности вблизи искусственных сооружений, размещаемых на континентальном шельфе Черного моря. Цель одна - обеспечить полный контроль над захваченными активами Украины с использованием военной силы ", - написал Машовец.

По его данным на буровые платформы было закуплено и установлено системы наблюдения за надводной обстановкой. Поставку осуществило ЗАО "Морские комплексы и системы", которое базируется в Санкт-Петербурге.

По его словам, информация в режиме реального времени передается Пограничном управлению ФСБ по Крыму, а также попадает и в систему разведки ЧФ Южного военного округа РФ. Такое размещение систем и расположения буровых установок обеспечивают агрессору практически полный контроль за трафиком коммерческих судов и военных кораблей, идущих в порты Украины.

"Таким образом, фактически можно говорить о блокаде морского сообщения с использованием объектов гражданской инфраструктуры. Подобная стратегия Кремля призвана ослабить эффект присутствия военного контингента НАТО в Черном море, что стало ответом на оккупацию Крыма и милитаризацию Черноморского региона, а также ослабить судоходные возможности стран Причерноморья, что является грубым нарушением Конвенции 1982 года, участником которой является и сама Россия ", - подчеркнул Машовец.