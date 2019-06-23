//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРоссия хочет протащить в ПАСЕ четырех депутатов, которые находятся под санкциями ЕС

Россия хочет протащить в ПАСЕ четырех депутатов, которые находятся под санкциями ЕС


фото: ukrinform.ua
Четыре члена российской делегации из списка представленного в Парламентской ассамблее Совета Европы находятся под санкциями ЕС

Об этом сообщил глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев в facebook.

"В российской делегации, представленной в ПАСЕ, есть как минимум 4 депутата Думы, которые находятся под санкциями ЕС: Игорь Лебедев (List No 114 of Decision 2014/145), Леонид Калашников (List No 110 of Decision 2014/145), Светлана Сергеева (List No 116 of Decision 2014/145), Леонид Слуцкий (List No 18 of Decision 2014/145) ", - написал Арьев.

По его словам, это персональные санкции ЕС за агрессию против Украины и аннексию Крыма, и если депутаты из стран ЕС признают их полномочия, они таким образом разделят ответственность за преступные решения против Украины.

Арьев добавил, что коллега Эмануэлис Зингерис с литовского парламента уже выразил свое негодование.

"Посмотрим, проявят принципиальность немецкие, французские и другие коллеги", - отметил он.

  • Напомним, 3 июня регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрил проект резолюции, которая может осложнить наложения санкций на российскую делегацию и обеспечить ее возможном возвращении в ПАСЕ без выполнения международных обязательств.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 июня, 2019 воскресенье

больше новостей

23 июня, 2019 воскресенье

22 июня, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать