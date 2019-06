Россия хочет протащить в ПАСЕ четырех депутатов, которые находятся под санкциями ЕС

23 июня, 2019, 18:29

Четыре члена российской делегации из списка представленного в Парламентской ассамблее Совета Европы находятся под санкциями ЕС

Об этом сообщил глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев в facebook.

"В российской делегации, представленной в ПАСЕ, есть как минимум 4 депутата Думы, которые находятся под санкциями ЕС: Игорь Лебедев (List No 114 of Decision 2014/145), Леонид Калашников (List No 110 of Decision 2014/145), Светлана Сергеева (List No 116 of Decision 2014/145), Леонид Слуцкий (List No 18 of Decision 2014/145) ", - написал Арьев.

По его словам, это персональные санкции ЕС за агрессию против Украины и аннексию Крыма, и если депутаты из стран ЕС признают их полномочия, они таким образом разделят ответственность за преступные решения против Украины.

Арьев добавил, что коллега Эмануэлис Зингерис с литовского парламента уже выразил свое негодование.

"Посмотрим, проявят принципиальность немецкие, французские и другие коллеги", - отметил он.