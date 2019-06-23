Россия хочет протащить в ПАСЕ четырех депутатов, которые находятся под санкциями ЕС
Об этом сообщил глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев в facebook.
"В российской делегации, представленной в ПАСЕ, есть как минимум 4 депутата Думы, которые находятся под санкциями ЕС: Игорь Лебедев (List No 114 of Decision 2014/145), Леонид Калашников (List No 110 of Decision 2014/145), Светлана Сергеева (List No 116 of Decision 2014/145), Леонид Слуцкий (List No 18 of Decision 2014/145) ", - написал Арьев.
По его словам, это персональные санкции ЕС за агрессию против Украины и аннексию Крыма, и если депутаты из стран ЕС признают их полномочия, они таким образом разделят ответственность за преступные решения против Украины.
Арьев добавил, что коллега Эмануэлис Зингерис с литовского парламента уже выразил свое негодование.
"Посмотрим, проявят принципиальность немецкие, французские и другие коллеги", - отметил он.
- Напомним, 3 июня регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрил проект резолюции, которая может осложнить наложения санкций на российскую делегацию и обеспечить ее возможном возвращении в ПАСЕ без выполнения международных обязательств.
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