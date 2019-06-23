"Реванш мегакоррупции". Онищенко вернется в Раду при поддержке команды Зеленского, - Татьяна Чорновил

23 июня, 2019, 09:03

Подозреваемый ранее в махинациях с активами "Укргаздобычи", бывший член фракции ПР в Верховной Раде Александр Онищенко снова станет нардепом не без участия партии "Слуга народа" и бизнес-окружения нового президента

Такое мнение у себя в блоге высказала народный депутат Татьяна Черновол.

"... Точно известно, что в округе он будет иметь неформальную поддержку "Зе", точно не противодействие, поскольку от "Зе" на 93 округе зарегистрирована любимая Онищенко - мать его ребенка, олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова", - отмечает она.

"Я, кстати, давно знала о близости Онищенко и спонсоров Зеленского и предупреждала, что в случае победы последнего, Онищенко может быть зарегистрирован, несмотря на то, что не жил последние 5 лет в Украине, как того требует Конституция. Пугала, что это произойдет решением "политкорректного" суда, ведь после победы Зеленского "смотрящим" над судебной системой себя поставил Коломойский, а инструментом президентского влияния является адвокат Коломойского - руководитель АП Богдан. Онищенко им близок, в своих схемах он сотрудничал с Коломойским и входил в контролируемую ими фракцию "Возрождение". Но несмотря на то, что регистрация Онищенко была логична после победы Зеленского, я до последнего в это не верила, думала не хватит цинизма у команды "Зе" символ постмайдановской коррупции вернуть во власть собственными руками. А оказалось хватило", - пишет Чорновил.

По ее словам, сообщение о предстоящей регистрации Онищенко кандидатом в депутаты побуждает ее "работать на округе, чтобы только не пропустить это зло, пощечину настоящим антикоррупционерам и реванш мегакоррупции".

"Я лично преследовала Онищенко, по моему заявлению было возбуждено дело в СБУ, которое продолжило НАБУ. Я знаю, как трудно бороться с мегакорупционерамы, и сколько грязи на меня было вылито через СМИ по заказу Онищенко", - напоминает Чорновил.

Также она напомнила в чем подозревался Онищенко:

"Напомню кого мы сейчас пускаем в Раду. Онищенко-Кадыров - "смотрящий" Януковича за газонефтедобывающим бизнесом, который после Майдана отказался выполнять закон и платить налоги со своих предприятий в бюджет, отказался и все, и не заплатил 3 млрд грн, ограбил Укргаздобычу "прихватизировав" государственные скважины, минимизировал уплату налогов для других участников частной нефтегазодобычи на миллиарды, раздавал взятки. Стал символом коррупции в постамайдановской Украине и хвастался, что ему море по колено, который платил СМИ и активистам, и уничтожал любого политика, мешавшего его схемам. Препятствовал конфискации средств Януковича размером 1,5 млрд долларов".

Справка

В 2012 году Онищенко был избран в Верховную Раду от 93-го округа. Он входил во фракцию Партии регионов, от которой двумя годами ранее прошел в Киевский областной совет.