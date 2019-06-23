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Espreso.tvОбщество"Да будет Украина свободной". В этот день Центральная Рада провозгласила свой I Универсал

"Да будет Украина свободной". В этот день Центральная Рада провозгласила свой I Универсал

23 июня 1917 года на 2-м Всеукраинском военном съезде в Киеве был провозглашен I Универсал Украинской Центральной Рады

Об этом знаменательном событии напоминает просветительский проект Ukrainian Military Honour.

В начале документа говорилось:

Там в начале писалось:

"Народе Український! Народе селян, робітників, трудящого люду!

Волею своєю ти поставив нас, Українську Центральну Раду, на сторожі прав і вольностей Української Землі.
Найкращі сини твої, виборні люде від сел, від фабрик, від салдацьких казарм, од усіх громад і товариств українських вибрали нас, Українську Центральну Раду, і наказали нам стояти й боротися за ті права і вольности.
Твої, народе, виборні люде заявили свою волю так:

Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою Російською, хай народ український на свої землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і лад на Вкраїні дають вибрані вселюдним, рівним, прямим і тайним голосуванням Всенародні Українські Збори (Сойм). Всі закони, що повинні дати той лад тут у нас, на Вкраїні, мають право видавати тільки наші Українські Збори.

Ті ж закони, що мають лад давати по всій російській державі, повинні видаватися у Всеросійськім Парламенті.
Ніхто краще нас не може знати, чого нам треба і які закони для нас луччі".

Несмотря на тот позитив, который заложен в приведенном начале этого документа в фразе "Ду будет Украина свободной", обращают на себя внимание предостережение "не отделяясь от всей России".

"Понятно, что это второе исключает первое. И это не было понятно деятелям Центральной Рады. Кроме того поражает откровенный популизм в обращении к "народу крестьян, рабочих, трудящихся". При таком обращении непонятно, для чего нужна даже хотя бы и автономия. Ведь московские коммунисты также обращались к тем же слоям. Правда привлекая к ним и солдат ", - отмечается в сообщении.

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