Путин и Трамп обсудят вопросы Украины и пленных моряков, - Климкин

23 июня, 2019, 19:48

Министр иностранных дел Павел Климкин выразил убеждение, что на встрече президентов России и США на саммите G20 будут подниматься вопросы Украины и пленных моряков

Об этом Павел Климкин заявил в интервью "5 каналу".

"Мы поговорили с Белым домом, Госдепом о том, как украинский трек должен быть освещен. Конечно, Трамп сам будет принимать решение. Но в его материалах, я уверен, все будет написано правильно. Украина там точно будет присутствовать, и освобождение моряков там тоже будет присутствовать ", - заверил Климкин.