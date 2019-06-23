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Espreso.tvМирПутин и Трамп обсудят вопросы Украины и пленных моряков, - Климкин

Путин и Трамп обсудят вопросы Украины и пленных моряков, - Климкин


фото: dw.com
Министр иностранных дел Павел Климкин выразил убеждение, что на встрече президентов России и США на саммите G20 будут подниматься вопросы Украины и пленных моряков

Об этом Павел Климкин заявил в интервью "5 каналу".

"Мы поговорили с Белым домом, Госдепом о том, как украинский трек должен быть освещен. Конечно, Трамп сам будет принимать решение. Но в его материалах, я уверен, все будет написано правильно. Украина там точно будет присутствовать, и освобождение моряков там тоже будет присутствовать ", - заверил Климкин.

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