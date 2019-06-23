Путин и Трамп обсудят вопросы Украины и пленных моряков, - Климкин
23 июня, 2019, 19:48
Министр иностранных дел Павел Климкин выразил убеждение, что на встрече президентов России и США на саммите G20 будут подниматься вопросы Украины и пленных моряков
Об этом Павел Климкин заявил в интервью "5 каналу".
"Мы поговорили с Белым домом, Госдепом о том, как украинский трек должен быть освещен. Конечно, Трамп сам будет принимать решение. Но в его материалах, я уверен, все будет написано правильно. Украина там точно будет присутствовать, и освобождение моряков там тоже будет присутствовать ", - заверил Климкин.
- Напомним, 20 июня стало известно, что президент США Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Японии.
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