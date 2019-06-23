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Espreso.tvКриминалПолицейского, который спровоцировал ДТП с тремя погибшими, отпустили под залог

Полицейского, который спровоцировал ДТП с тремя погибшими, отпустили под залог


фото: dbr.gov.ua
Полицейского, который в Херсонской области стал причиной ДТП, в результате которого погибли три человека, отпустили под залог

Об этом сообщает "Общественное" .

Сотрудник полиции, который за рулем BMW вылетел на встречную полосу и спровоцировал ДТП с тремя погибшими на трассе Скадовск-Каховка в Херсонской области, отпустили под залог в 191 тыс. грн.

20 июня следователями ГБР было направлено ходатайство о содержании под стражей без права внесения залога для подозреваемого. Такая же позиция отстаивалась и стороной обвинения в суде.

"Несмотря на это, следственный судья Мелитопольского горрайонного суда вынес решение об избрании меры пресечения с правом внесения залога в сумме 191 тыс. грн", - рассказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Прокуратура и защитник пострадавших уже подали апелляцию на меру пресечения.

18 июня возле поселка Николаевка Херсонской области столкнулись автомобили ВАЗ 21099 и BMW. За рулем последнего находился старший оперуполномоченный ГУ Нацполиции в Автономной республике Крым и Севастополе.

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