ПЦУ отстранила двух священников, которые были на "соборе", устроенном Филаретом
23 июня, 2019, 14:17
Православная церковь Украины (ПЦУ) запретила проводить служения архимандриту Андрею (Маруцаку) и иеромонаху Илье (Зеленскому), которые принимали участие в "соборе" Филарета
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.
"Архимандрит Андрей (Маруцак) с 22 июня, а иеромонах Илья (Зеленский) с 21 июня 2019 запрещены в священнослужении за действия, направленные на разделение церкви", - отметили в ПЦУ.
Согласно указам, которые обнародовала церковь, насельник Свято-Феодосийского мужского монастыря Киева Андрею запрет введен на три месяца, а настоятелю прихода в Барвенково Харьковской области Илье - на полгода.
Иеромонаха также сняли с должности настоятеля прихода.
Филарет в документах не упоминается.
Как утверждает 24 канал, карают священнослужителей именно за участие в соборе Филарета.
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