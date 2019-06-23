ПЦУ отстранила двух священников, которые были на "соборе", устроенном Филаретом

23 июня, 2019, 14:17

Православная церковь Украины (ПЦУ) запретила проводить служения архимандриту Андрею (Маруцаку) и иеромонаху Илье (Зеленскому), которые принимали участие в "соборе" Филарета

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.

"Архимандрит Андрей (Маруцак) с 22 июня, а иеромонах Илья (Зеленский) с 21 июня 2019 запрещены в священнослужении за действия, направленные на разделение церкви", - отметили в ПЦУ.

Согласно указам, которые обнародовала церковь, насельник Свято-Феодосийского мужского монастыря Киева Андрею запрет введен на три месяца, а настоятелю прихода в Барвенково Харьковской области Илье - на полгода.

Иеромонаха также сняли с должности настоятеля прихода.

Филарет в документах не упоминается.

Как утверждает 24 канал, карают священнослужителей именно за участие в соборе Филарета.