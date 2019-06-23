На Полтавщине аварийно сел и загорелся Ан-2

23 июня, 2019, 14:38

Примерно в 10:00 в воскресенье, 23 июня 2019 года, вблизи села Млыны Лохвицкого района Полтавской области совершил аварийную посадку самолет Ан-2, который использовали для обработки полей

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

После приземления самолет загорелся, в 11.00 возгорание ликвидировали спасатели.

"В результате данного происшествия получили незначительные травмы два члена экипажа, которые госпитализированы в больницу. Погибших нет", - говорится в сообщении.