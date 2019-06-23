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Espreso.tvОбществоНа Полтавщине аварийно сел и загорелся Ан-2

На Полтавщине аварийно сел и загорелся Ан-2

иллюстративное
фото: YouTube
Примерно в 10:00 в воскресенье, 23 июня 2019 года, вблизи села Млыны Лохвицкого района Полтавской области совершил аварийную посадку самолет Ан-2, который использовали для обработки полей

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

После приземления самолет загорелся, в 11.00 возгорание ликвидировали спасатели.

"В результате данного происшествия получили незначительные травмы два члена экипажа, которые госпитализированы в больницу. Погибших нет", - говорится в сообщении.

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