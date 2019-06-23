На Херсонщине празднование выпускного закончилось жестокой дракой с участием родителей
Подробности рассказывает Херсон типичный.
"Компания гуляла с двух часов дня до двух ночи, употребляя алкогольные напитки в значительных количествах. Причем "дети" пили наравне со всеми, и их никто не останавливал - ведь они "уже взрослыми стали", - отмечают журналисты.
Финал оказался предсказуемым: ночью двое подвыпивших выпускников из-за чего-то сцепились с двумя другими, не менее "веселыми" посетителями. Те по мобильному телефону вызвали "друзей" с Таврийска, а к выпускникам подоспело "подкрепление" от родителей.
Всего в драке приняло участие 15 человек. В ситуацию пришлось вмешиваться правоохранителям.
Два человека - 17-летний выпускник и его отец - нуждались в приезде "скорой".
"Но если папа получил синяки и ушибы, то сыну на память о вступлении во взрослую жизнь сломали нос и разбили голову", - отмечается в сообщении.
В Каховском отделе Национальной полиции сообщили, что по факту нанесения легких телесных повреждений начато уголовное производство.
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