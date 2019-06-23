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Espreso.tvОбществоМолдову, Грузию и Украину пытаются вернуть в российское стойло, - Княжицкий

Молдову, Грузию и Украину пытаются вернуть в российское стойло, - Княжицкий

Глава украинской части Парламентского комитета Ассоциации Украина-ЕС Николай Княжицкий объяснил, в чем сегодня заключаются угрозы для политической субъектности Украины

Об этом он говорил в ходе выступления перед Обществом научных изложений имени Петра Могилы во Львове, сообщает Еспресо.TV .

"Россияне давно были недовольны нашим Майданом", - заявил политик, - "Украина тогда впервые определилась с геополитическим вектором - на Запад! Мы подписали Соглашение об Ассоциации, смогли построить украинскую армию, получили томос и приняли закон об украинском языке. Внезапно все эти достижения оказались под угрозой - зарегистрировано представление в Конституционный суд об отмене языкового закона, возвращаются в политику одиозные фигуры и топ-коррупционеры, суд признает указ о роспуске парламента, а фактически - узурпацию власти, законным ".

По словам народного депутата, так происходит, ведь с новым парламентом Россия хочет использовать окно возможностей для наступления на украинскую независимость - и ведет об этом переговоры с Западом. Такие же процессы происходят и в других странах, Россия рассматривает, как свою сферу влияния:

"Мы видим, как подобный сценарий разыгрывается в Молдове", - говорит Николай Княжицкий - "там пророссийский политик Игорь Додон, который отрицает оккупацию Крыма, договаривается с оппозиционными проевропейскими лидерами о разделении властей - под молчаливое одобрение ЕС и США. То же происходит в Грузии - туда случайно прихала российская делегация и коммунист из Кремля сел в кресло Верховного Совета Грузии - они показывают, что это их территория ".

На вопрос ученых, какой именно сценарий может задействовать Кремль в Украине, народный депутат объясняет: "По Украине рассматривается несколько вариантов - один из них, Донецк и Луганск возвращаются в Украину, никто не наказывает военных преступников, они создают в ОРДЛО свою милицию без выполнения той части Минских соглашений, которая защищала права украинцев. И мы снова имеем страну, где большинство людей имеет антиукраинские, пророссийские настроения ".

В то же время, Николай Княжицкий подчеркивает - такой план не сможет воплощенным в Украине из-за позиции и единения политиков, которым не безразлична судьба страны, а также активной части патриотически настроенных граждан. По словам политика, в таком случае "наши достижения, к сожалению, придется отстаивать не только в Верховной Раде, а и на улице".

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