Филарет просит Авакова "защитить" УПЦ КП от ПЦУ
23 июня, 2019, 08:08
Почетный патриарх Филарет обратился к министру внутренних дел Арсена Авакова с просьбой защитить верующих и имущество Киевского Патриархата от "противоправных действий Православной церкви Украины"
Фотокопию его официального обращения опубликовал на своей странице в Facebook протоиерей Николай Лагодич.
В документе указано, что представители ПЦУ якобы силой захватили помещение Свято-Феодосийского монастыря Киева. В связи с этим Филарет просит министра дать оценку таким действиям и сделать все, чтобы никто не вмешивался в деятельность УПЦ Киевского патриархата.
- Напомним, патриарх Филарет издал указ, которым назначил нового предстоятеля Свято-Феодосиевского монастыря. Однако, храм принадлежит к Православной церкви Украины и имеет своего настоятеля - отца Макария. Спор за имущество привел к вызову полиции.
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