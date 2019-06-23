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Espreso.tvСпортЕвропейские игры-2019: Украинские гимнастки завоевали серебро в групповых упражнениях

Европейские игры-2019: Украинские гимнастки завоевали серебро в групповых упражнениях


фото: twitter
Сборная Украины по художественной гимнастике завоевала серебро Европейских игр-2019 в групповых упражнениях с обручами и булавами

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Украинки Анастасия Возняк, Алина Бихно, Диана Мижерицкая, Валерия Юзвьяк и Татьяна Довженко выиграли серебро в упражнениях с 3 обручами и 2 парами булав.

Золото выиграла сборная Беларуси, бронза - у команды Болгарии.

Всего на Европейских играх в Минске сборная Украины уже получила 12 наград - 3 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых.

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