Европейские игры-2019: Украина выиграла 10-ю медаль в Минске
23 июня, 2019, 18:51
Самбистка Галина Ковальская получила бронзу в весовой категории до 80 кг и принесла Украине десятую награду на Европейских играх-2019
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В схватке за бронзовую награду в категории до 80 кг Галина Ковальская победила Ирина Леонидзе из Грузии - 4: 1.
Эта медаль стала для сборной Украины десятой на Европейских играх в Минске. Всего в активе нашей команды три золотые, три серебряные и четыре бронзовые награды.
- Напомним, 23 июня украинка Влада Никольченко выиграла бронзовые награды в упражнениях с обручем и булавами в художественной гимнастике на Европейских играх-2019.
- Украинец Олег Омельчук стал серебряным призером Европейских игр-2019 в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.
- Во второй день Европейских игр-2019 сборная Украины получила 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую награду и вышла на 4-е место в медальном зачете .
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