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Espreso.tvСпортЕвропейские игры-2019: Украина выиграла 10-ю медаль в Минске

Европейские игры-2019: Украина выиграла 10-ю медаль в Минске


фото: twitter
Самбистка Галина Ковальская получила бронзу в весовой категории до 80 кг и принесла Украине десятую награду на Европейских играх-2019

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В схватке за бронзовую награду в категории до 80 кг Галина Ковальская победила Ирина Леонидзе из Грузии - 4: 1.

Эта медаль стала для сборной Украины десятой на Европейских играх в Минске. Всего в активе нашей команды три золотые, три серебряные и четыре бронзовые награды.

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