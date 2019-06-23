Европейские игры-2019: Украина выиграла 10-ю медаль в Минске

23 июня, 2019, 18:51

Самбистка Галина Ковальская получила бронзу в весовой категории до 80 кг и принесла Украине десятую награду на Европейских играх-2019

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В схватке за бронзовую награду в категории до 80 кг Галина Ковальская победила Ирина Леонидзе из Грузии - 4: 1.

Эта медаль стала для сборной Украины десятой на Европейских играх в Минске. Всего в активе нашей команды три золотые, три серебряные и четыре бронзовые награды.

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