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Espreso.tvСпортЕвропейские игры-2019: Украина вышла на третье место в медальном зачете

Европейские игры-2019: Украина вышла на третье место в медальном зачете


фото: twitter
Сборная Украины получила на Европейских играх пять золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых наград и вышла на третье место в медальном зачете соревнований

Об этом сообщает Еспресо.TV .

23 июня, в третий день Европейских игр в Минске, сборная Украины получила две золотые, четыре серебряные и пять бронзовых наград.

Золото выиграли украинские легкоатлетические команды на дистанции 4х400м и в комбинированной эстафете.

Серебро в активе Анны Политицинои в беге на 110 м с барьерами, самбистки Екатерины Москалевой, сборной Украины по художественной гимнастике в групповых упражнениях и Олега Омельчука в пулевой стрельбе.

Сразу две бронзовые награды получила гимнастка Влада Никольченко, кроме нее третьими финишировали Галина Ковальская в соревнованиях по самбо и Богдан Бондаренко в прыжках в высоту.

С 17 наградами сборная Украины вышла на третье место в общем медальном зачете Европейских игр. Впереди нашей команды - Россия и Беларусь.

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