Европейские игры-2019: Украина вышла на третье место в медальном зачете
Об этом сообщает Еспресо.TV .
23 июня, в третий день Европейских игр в Минске, сборная Украины получила две золотые, четыре серебряные и пять бронзовых наград.
Золото выиграли украинские легкоатлетические команды на дистанции 4х400м и в комбинированной эстафете.
Серебро в активе Анны Политицинои в беге на 110 м с барьерами, самбистки Екатерины Москалевой, сборной Украины по художественной гимнастике в групповых упражнениях и Олега Омельчука в пулевой стрельбе.
Сразу две бронзовые награды получила гимнастка Влада Никольченко, кроме нее третьими финишировали Галина Ковальская в соревнованиях по самбо и Богдан Бондаренко в прыжках в высоту.
С 17 наградами сборная Украины вышла на третье место в общем медальном зачете Европейских игр. Впереди нашей команды - Россия и Беларусь.
- Легкоатлетическая сборная Украины выиграла золотую награду Европейских игр в Минске в эстафете 4х400 м.
- Украинский самбистка Екатерина Москалева получила серебряную награду в категории до 68 кг на Европейских играх в Минске.
- Сборная Украины по художественной гимнастике завоевала серебро Европейских игр-2019 в групповых упражнениях с обручами и булавами.
- Самбистка Галина Ковальская получила бронзу в весовой категории до 80 кг и принесла Украине десятую награду на Европейских играх-2019
- 23 июня украинка Влада Никольченко выиграла бронзовые награды в упражнениях с обручем и булавами в художественной гимнастике на Европейских играх-2019.
- Украинец Олег Омельчук стал серебряным призером Европейских игр-2019 в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.
- Во второй день Европейских игр-2019 сборная Украины получила 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую награду и вышла на 4-е место в медальном зачете .
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