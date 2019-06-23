Европейские игры-2019: Москалева выиграла для Украины серебро в самбо

23 июня, 2019, 21:11

Украинская самбистка Екатерина Москалева получила серебряную награду в категории до 68 кг на Европейских играх в Минске

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В финальной схватке в категории до 68 кг Екатерина Москалева встречалась с Люцией Бабич из Хорватии. Украинка уступила 0: 4 и стала серебряным призером.

В целом сборная Украины уже получила на Европейских играх-2019 в Минске 13 наград - три золотые, пять серебряных и пять бронзовых.

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