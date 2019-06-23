Европейские игры-2019: Москалева выиграла для Украины серебро в самбо
23 июня, 2019, 21:11
Украинская самбистка Екатерина Москалева получила серебряную награду в категории до 68 кг на Европейских играх в Минске
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В финальной схватке в категории до 68 кг Екатерина Москалева встречалась с Люцией Бабич из Хорватии. Украинка уступила 0: 4 и стала серебряным призером.
В целом сборная Украины уже получила на Европейских играх-2019 в Минске 13 наград - три золотые, пять серебряных и пять бронзовых.
- Сборная Украины по художественной гимнастике завоевала серебро Европейских игр-2019 в групповых упражнениях с обручами и булавами.
- Самбистка Галина Ковальская получила бронзу в весовой категории до 80 кг и принесла Украине десятую награду на Европейских играх-2019
- 23 июня украинка Влада Никольченко выиграла бронзовые награды в упражнениях с обручем и булавами в художественной гимнастике на Европейских играх-2019.
- Украинец Олег Омельчук стал серебряным призером Европейских игр-2019 в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.
- Во второй день Европейских игр-2019 сборная Украины получила 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую награду и вышла на 4-е место в медальном зачете .
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