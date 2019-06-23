23 июня на фронте: ранены двое украинских военных

23 июня, 2019, 20:28

23 июня на фронте, в результате обстрелов российских оккупантов, были ранены двое украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

С начала суток враг двенадцать раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил, из них: вблизи населенного пункта Павлополь, по направлению Украинского - из минометов калибра 120 мм; дважды окраине Авдеевки, по направлению Минеральное - с 120 мм миномета и станковой противотанкового гранатомета; недалеко от поселка Водяное, по направлению Ужовка - с автоматических гранатометов; район населенного пункта Пески, по направлению Веселое - с автоматической гранатомета; вблизи Марьинки, по направлению Трудовская - с ручного противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил: окраины Шумел, по направлению Шахты 6-7 - с ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; вблизи Южного, по направлению шахты имени Гагарина - с автоматических гранатометов; в районе населенного пункта Майское, по направлению Доломитное - с миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку Новолуганского, по направлению Доломитное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; окраине Майорска, по направлению Горловки - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия; район населенного пункта Новолуганское, по направлению Байрак - с 82 мм миномета, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.