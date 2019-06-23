22 июня на фронте: с украинской стороны - погибший и 8 раненых, с российской - уничтожен беспилотник, повреждена БМП

23 июня, 2019, 09:27

За минувшие сутки один украинский военнослужащий погиб, восемь человек получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям

Об этом говорится в информационном возведении о положении в районе проведения операции объединенных сил по состоянию на 07:00 воскресенья, 23 июня 2019 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"22 июня вооруженные формирования Российской Федерации 31 раз нарушили режим прекращения огня. Из них восемь раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечают в Минобороны.

По данным украинской военной разведки, 22 июня один оккупант был ранен, уничтожен БПЛА противника и повреждена 1 бронемашина.

"С начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил", - отмечается в сообщении.