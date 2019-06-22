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Espreso.tvСпортЗантарая принес Украине второе золото Европейских игр-2019

Зантарая принес Украине второе золото Европейских игр-2019


фото: noc-ukr.org
Дзюдоист Георгий Зантарая принес Украине второе золото Европейских игр-2019 в Минске в категории до 66 кг

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В финальной схватке Георгий Зантарая встречался с итальянцем Маттео Медвесом, который был серебряным призером чемпионата Европы-2018.

Единственный раз эти борцы встречались в 1/8 финала чемпионата Европы-2017 в Варшаве. Тогда победу одержал украинец.

В Минске Зантарая также одолел Медвеса, получив досрочную победу иппоном. Он принес сборной Украины второе золото Европейских игр-2019.

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