22 июня, 2019, 19:16

Дзюдоист Георгий Зантарая принес Украине второе золото Европейских игр-2019 в Минске в категории до 66 кг

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В финальной схватке Георгий Зантарая встречался с итальянцем Маттео Медвесом, который был серебряным призером чемпионата Европы-2018.

Единственный раз эти борцы встречались в 1/8 финала чемпионата Европы-2017 в Варшаве. Тогда победу одержал украинец.

В Минске Зантарая также одолел Медвеса, получив досрочную победу иппоном. Он принес сборной Украины второе золото Европейских игр-2019.

Напомним, 22 мая на Европейских играх-2019 в Минске украинская самбистка Анастасия Новикова завоевала серебряную медаль в категории до 48 кг.

Также 22 июня украинская самбистка Наталия Смаль получила бронзовую награду Европейских игр-2019 в категории до 72 кг.

Кроме этого, 22 июня дзюдоистка Дарья Билодид принесла сборной Украины первую золотую награду Европейских игр-2019 .

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