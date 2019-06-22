Зантарая принес Украине второе золото Европейских игр-2019
22 июня, 2019, 19:16
Дзюдоист Георгий Зантарая принес Украине второе золото Европейских игр-2019 в Минске в категории до 66 кг
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В финальной схватке Георгий Зантарая встречался с итальянцем Маттео Медвесом, который был серебряным призером чемпионата Европы-2018.
Единственный раз эти борцы встречались в 1/8 финала чемпионата Европы-2017 в Варшаве. Тогда победу одержал украинец.
В Минске Зантарая также одолел Медвеса, получив досрочную победу иппоном. Он принес сборной Украины второе золото Европейских игр-2019.
- Напомним, 22 мая на Европейских играх-2019 в Минске украинская самбистка Анастасия Новикова завоевала серебряную медаль в категории до 48 кг.
- Также 22 июня украинская самбистка Наталия Смаль получила бронзовую награду Европейских игр-2019 в категории до 72 кг.
- Кроме этого, 22 июня дзюдоистка Дарья Билодид принесла сборной Украины первую золотую награду Европейских игр-2019 .
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