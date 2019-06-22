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Espreso.tvОбществоИз-за жары не исключены отключения электроэнергии, - "Укрэнерго"

Из-за жары не исключены отключения электроэнергии, - "Укрэнерго"

"Укрэнерго" предупреждает о возможности аварийного отключения электроэнергии в связи с высокой температурой воздуха.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба компании, передает Еспресо.TV .

"В энергосистеме сложилась угрожающая ситуация с обеспечением баланса производства и потребления электроэнергии. За последние две недели в Украине зафиксированы рекордные показатели температуры воздуха, при этом пик потребления мощности составил 17 935 МВт", - говорится в заявлении.

Как отмечается, в условиях роста температуры воздуха и пикового потребления необходимы соответствующие резервные маневровые мощности, в частности, блоки ТЭС, обеспеченные топливом.

"В текущих условиях энергосистема Украины работает с отсутствующими нормативными резервами мощности на энергоблоках ТЭС генерирующих компаний", - заявили в "Укрэнерго".

Там уточнили, что пока без резерва из-за отсутствия угля находятся 7 блоков ТЭС, а за 10 дней жары запасы угля на складах ТЭС уменьшились почти на 10%. Ситуация осложняется и через аварийный ремонт еще 8 блоков ТЭС.

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