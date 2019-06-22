В Киеве водитель Audi "не заметил" велосипедистку на велодорожке

22 июня, 2019, 09:10

В Дарницком районе города Киева автомобиль Audi сбил велосипедистку, которая переезжала проезжую часть по велодорожке

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .

Водитель, по его словам, поворачивая направо на второстепенную дорогу, "не заметил" один из велосипедов.

Врачи "скорой" осмотрели пострадавшую женщину и госпитализировали ее в больницу.