В Киеве водитель Audi "не заметил" велосипедистку на велодорожке
22 июня, 2019, 09:10
В Дарницком районе города Киева автомобиль Audi сбил велосипедистку, которая переезжала проезжую часть по велодорожке
Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .
Водитель, по его словам, поворачивая направо на второстепенную дорогу, "не заметил" один из велосипедов.
Врачи "скорой" осмотрели пострадавшую женщину и госпитализировали ее в больницу.
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