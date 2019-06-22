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Espreso.tvКриминалВ Киеве в результате стрельбы ранен мужчина

В Киеве в результате стрельбы ранен мужчина

В Оболонском районе столицы произошла стрельба, в результате которой мужчина был ранен в ногу

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Оболонском районе в результате стрельбы ранен один человек. Нападающий задержан, следственная группа изъяла предмет, похожий на пистолет. Пострадавшего мужчину госпитализировали с пулевым ранением нижней конечности.

По словам свидетелей - произошел конфликт между мужчинами. Один из них достал пистолет и выстрелил в ногу оппоненту. Оперативно прибыли патрульные, однако стрелок пытался бежать, был задержан неподалеку. Мужчина имеет разрешение на травматическое оружие, из которого был произведен выстрел.

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