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Espreso.tvОбществоВ Киеве прощаются с Дмитрием Тымчуком

В Киеве прощаются с Дмитрием Тымчуком

В столичном Доме офицеров проходит прощание с народным депутатом от "Народного фронта", координатором группы "Информационное сопротивление" Дмитрием Тымчуком

Участие в церемонии принимают около полутора сотен человек, сообщает Укринформ .

Проститься с Тымчуком в Дом офицеров пришли его коллеги-парламентарии, в частности глава Верховной Рады Андрей Парубий, представители партии и фракции "Народный фронт", среди которых - лидер партии Арсений Яценюк, глава фракции Максим Бурбак, депутаты Антон Геращенко, Леонид Емец, Сергей Высоцкий, Павел Пинзеник, Виктория Сюмар.

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Также присутствуют экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, министр образования Лилия Гриневич, министр внутренних дел Арсен Аваков, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

  • 19 июня Тымчука обнаружили в собственном доме с огнестрельным ранением головы, которое оказалось смертельным. В 12:15 его мертвое тело увидела жена.
  • Предварительно известно, что нардеп чистил свой пистолет, когда и раздался случайный выстрел.
  • В свою очередь, народный депутат Андрей Тетерук в тот же день отверг вероятность самоубийства и допустил причастность РФ.
  • Прокуратура назвала свою версию случившегося.
  • Похоронят политика в Бердичеве.
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