В Киеве прощаются с Дмитрием Тымчуком

22 июня, 2019, 11:59

В столичном Доме офицеров проходит прощание с народным депутатом от "Народного фронта", координатором группы "Информационное сопротивление" Дмитрием Тымчуком

Участие в церемонии принимают около полутора сотен человек, сообщает Укринформ .

Проститься с Тымчуком в Дом офицеров пришли его коллеги-парламентарии, в частности глава Верховной Рады Андрей Парубий, представители партии и фракции "Народный фронт", среди которых - лидер партии Арсений Яценюк, глава фракции Максим Бурбак, депутаты Антон Геращенко, Леонид Емец, Сергей Высоцкий, Павел Пинзеник, Виктория Сюмар.

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Также присутствуют экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, министр образования Лилия Гриневич, министр внутренних дел Арсен Аваков, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.