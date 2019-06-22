В Кривом Роге на остановке взорвалась граната
22 июня, 2019, 16:56
В Кривом Роге мужчина бросил гранату в прохожего на остановке общественного транспорта
Об этом сообщает Криворожский отдел Национальной полиции в facebook.
21 июня около 23:30 часов на одной из остановок общественного транспорта в Центрально-городском районе произошел конфликт между мужчинами, в ходе которого один из них применил предмет похожий на гранату РГД-5, в результате чего пострадал гражданин 1987 г.р. Пострадавший был доставлен в больницу.
Мужчину, который бросил гранату в сторону прохожего, задержали и доставили в полицию.
По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ( "покушение на убийство"). Сейчас полицией устанавливаются все обстоятельства дела.
- Напомним, 17 мая в Старобельске Луганской области мужчина 1972 г. р. подорвал гранату в помещении филиала одного из банков и сам погиб.
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